CopStories (8/10): Wird's baldJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 4
Folge 8: CopStories (8/10): Wird's bald
Ottakring hat einen Horrorclown-Fall: Ein als Clown Verkleideter lauert Passanten auf, erschreckt sie und lässt sich dabei filmen. Mindestens ebenso exotisch ist ein Einsatz in einem Zinshaus, bei dem eine Tigerpython für Aufregung sorgt. Allerdings ist das alles nichts gegen den Stress, den Sylvester hat, als ihm beim Anprobieren eines Anzugs aus einer Umkleidekabine seine Uniform samt Dienstwaffe gestohlen wird. So richtig zur Sache geht es allerdings für Itchy, den Berischer immer mehr unter Druck setzt. Berischer verlangt nämlich von ihm, dass er Nuri Mudarow aus der U-Haft holt und an ihn ausliefert. Nicht nur Leila fragt sich: Hat Itchy etwa die Seiten gewechselt? Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin „Itchiy“ Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Buch: Rainer Hackstock Regie: Umut Dag Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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