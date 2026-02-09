Zum Inhalt springenBarrierefrei
CopStories Staffel 4

CopStories (7/10): Na Hawedere

ORF1Staffel 4Folge 7vom 09.02.2026
CopStories (7/10): Na Hawedere

CopStories (7/10): Na Hawedere

CopStories Staffel 4

Folge 7: CopStories (7/10): Na Hawedere

46 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Die Vorbereitungen für Eberts' Verlobungsfeier sind in vollem Gang. Nachdem das Eisenriegler wegen eines Rohrbruchs als Location ausfällt, wird die Party kurzerhand in die Räumlichkeiten der Kripo verlegt. Doch bis die ersten Korken knallen können, ist noch Einiges zu erledigen: Ein Caterer, der in seinem Kombi an Kohlenmonoxidvergiftung stirbt, ein renitenter Kunde in einem Animierlokal, und Berischer, der über Umwege versucht, Druck auf Itchy auszuüben und ihn mit seinen Spielschulden zu erpressen. Doch dann steigt für die Polizistinnen und Polizisten der Kreitnergasse buchstäblich die Party ihres Lebens, mit allem, was dazu gehört - Schlägerei und Filmriss inklusive. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Erol Nowak (Sprengmeister) Alev Irmak (Azra) Reinhold Moritz (Vickerl) Reinhard Nowak (Herr Maly) Sonja Romei (Gloria Michaelis) Susi Stach (Frau Dorfer) Corinna Pumm (Bettina Maurer) Regie: Umut Dag Buch: Karin Lomot Bildquelle: ORF/Hubert Mican

