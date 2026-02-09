CopStories (7/10): Na HawedereJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 4
Folge 7: CopStories (7/10): Na Hawedere
Die Vorbereitungen für Eberts' Verlobungsfeier sind in vollem Gang. Nachdem das Eisenriegler wegen eines Rohrbruchs als Location ausfällt, wird die Party kurzerhand in die Räumlichkeiten der Kripo verlegt. Doch bis die ersten Korken knallen können, ist noch Einiges zu erledigen: Ein Caterer, der in seinem Kombi an Kohlenmonoxidvergiftung stirbt, ein renitenter Kunde in einem Animierlokal, und Berischer, der über Umwege versucht, Druck auf Itchy auszuüben und ihn mit seinen Spielschulden zu erpressen. Doch dann steigt für die Polizistinnen und Polizisten der Kreitnergasse buchstäblich die Party ihres Lebens, mit allem, was dazu gehört - Schlägerei und Filmriss inklusive. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Erol Nowak (Sprengmeister) Alev Irmak (Azra) Reinhold Moritz (Vickerl) Reinhard Nowak (Herr Maly) Sonja Romei (Gloria Michaelis) Susi Stach (Frau Dorfer) Corinna Pumm (Bettina Maurer) Regie: Umut Dag Buch: Karin Lomot Bildquelle: ORF/Hubert Mican
