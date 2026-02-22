CopStories (9/10): Blöd gelaufenJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 4
Folge 9: CopStories (9/10): Blöd gelaufen
Zwei Wohnungssuchende fallen auf einen Mietbetrüger herein und stehen plötzlich ohne Geld und Dach über dem Kopf da. Roman versucht zu helfen, während Helga erneut mit dem ruppig-herzlichen Ehepaar Hofer aneinandergerät. Für Matthias wird der Streifendienst zum Albtraum, am Ende ist sogar der Dienstwagen verschwunden. Im Asylwerberhaus von Berischer eskaliert die Lage: Ein Mitarbeiter wird angeschossen, Leilas Nichte Dana verschwindet spurlos und Ali gerät in panische Angst, ausgerechnet vor Itchy. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Marion Mitterhammer (Lydia Leitner) Dorka Gryllus (Nadja Jasputina) Reinhold Moritz (Vickerl) Ines Wallner (Liliana Kirkova) Alechan Tagaev (Ali Abu-Jamal) Marcel Mohab (Gregor Ulmer) Veronika Glatzner (Andrea Dietl) Regie: Umut Dag Buch: Mike Majzen Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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