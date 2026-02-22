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CopStories Staffel 4

CopStories (9/10): Blöd gelaufen

ORF1Staffel 4Folge 9vom 22.02.2026
CopStories (9/10): Blöd gelaufen

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CopStories Staffel 4

Folge 9: CopStories (9/10): Blöd gelaufen

45 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Zwei Wohnungssuchende fallen auf einen Mietbetrüger herein und stehen plötzlich ohne Geld und Dach über dem Kopf da. Roman versucht zu helfen, während Helga erneut mit dem ruppig-herzlichen Ehepaar Hofer aneinandergerät. Für Matthias wird der Streifendienst zum Albtraum, am Ende ist sogar der Dienstwagen verschwunden. Im Asylwerberhaus von Berischer eskaliert die Lage: Ein Mitarbeiter wird angeschossen, Leilas Nichte Dana verschwindet spurlos und Ali gerät in panische Angst, ausgerechnet vor Itchy. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Marion Mitterhammer (Lydia Leitner) Dorka Gryllus (Nadja Jasputina) Reinhold Moritz (Vickerl) Ines Wallner (Liliana Kirkova) Alechan Tagaev (Ali Abu-Jamal) Marcel Mohab (Gregor Ulmer) Veronika Glatzner (Andrea Dietl) Regie: Umut Dag Buch: Mike Majzen Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

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