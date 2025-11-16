CopStories (3/10): Wache BirnJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 4
Folge 3: CopStories (3/10): Wache Birn
Das Asylwerberhaus in dem die unbekannte männliche Leiche gefunden wurde, gehört niemand anderem als Berischer. Hat er womöglich auch in dieser Angelegenheit seine Finger im Spiel? Bergfeld lässt das Haus zur Sicherheit observieren. Auch die Ermittlungen im Fall einer vermissten Schülerin gestalten sich schwierig, da lange unklar bleibt, ob sie entführt wurde oder davongelaufen ist. Außerdem geraten Helga und Patrizia an einer Tankstelle in einen bewaffneten Überfall, während Roman und Matthias im Wald einen Mann mit seiner verstörten Nicht aufgreifen. Und Flo muss lernen, dass er sich nicht einfach unbemerkt aus dem Staub machen kann. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Karl Fischer (Karl Brenner) Michael Pink (Bernd Pfist) Eva Maria Marold (K.O. Tropfen Susi) Marie Friesz (Sylvia Brenner) Birgit Mayr (Frau Gärtner) Anatol Rieger (Nuscha Pahlavi) Dorka Gryllus (Nadja Jasputina) Regie: Barbara Eder, Thomas Wolkerstorfer Buch: Guntmar Lasnig Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick