Eine Prostituierte beschuldigt Itchy, sie zusammengeschlagen zu haben. Leila, der sein merkwürdiges Verhalten schon länger Sorge bereitet, geht dem Vorwurf nach – doch ihr Vertrauen beginnt zu bröckeln. Auch bei den Hofers kriselt es heftig: Die Eheprobleme münden in eine bewaffnete Geiselnahme im Arbeitsamt. Während Matthias und Roman in den Weinbergen auf eine verwirrte alte Frau stoßen, entwickelt sich der Fall Sokolow in eine neue Richtung: Eine Bewohnerin des Asylwerberhauses dürfte den Toten besser gekannt haben, als bisher angenommen. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Marion Mitterhammer (Lydia Leitner) Simonida Selimovic (Edita Sedanovic) Karoline Zeisler (Frau Gruber) Gisela Salcher (Gerti Gruber) Sonja Romei (Gloria Michaelis) Alechan Tagaev (Ali Abu-Jamal) u.a. Regie: Barbara Eder und Thomas Wolkerstorfer Bildquelle: ORF/Hubert/Mican
