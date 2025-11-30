CopStories (5/10): WettschuldenJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 4
Folge 5: CopStories (5/10): Wettschulden
Helgas Exmann Toni hat eine Neue: Astrid. Das allein wäre ja nicht so das Problem, nur dass Astrid sich ziemlich penetrant in die Familienangelegenheiten Helgas einmischt - schließlich wird sie ja möglicherweise die Stiefmutter der beiden Kinder. Währenddessen geben einige seltsame Fälle den Beamten der Kreitnergasse Rätsel auf. Ein Einbrecher, der vor dem Safe, den er gerade geknackt hat, eingeschlafen ist. Oder ein besonders bizarrer Mordversuch in einer Parkgarage. Dafür kommen im Mordfall Sokolow einige neue Indizien ans Licht - es gibt erstmals sogar einen Tatverdächtigen. Und Sylvester macht an diesem Tag gleich zwei überraschende Begegnungen. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin „Itchiy“ Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Buch: Mike Majzen Regie: Barbara Eder und Thomas Wolkerstorfer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
