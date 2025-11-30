Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CopStories Staffel 4

CopStories (5/10): Wettschulden

ORF1Staffel 1Folge 5vom 30.11.2025
CopStories (5/10): Wettschulden

CopStories (5/10): WettschuldenJetzt kostenlos streamen

CopStories Staffel 4

Folge 5: CopStories (5/10): Wettschulden

45 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Helgas Exmann Toni hat eine Neue: Astrid. Das allein wäre ja nicht so das Problem, nur dass Astrid sich ziemlich penetrant in die Familienangelegenheiten Helgas einmischt - schließlich wird sie ja möglicherweise die Stiefmutter der beiden Kinder. Währenddessen geben einige seltsame Fälle den Beamten der Kreitnergasse Rätsel auf. Ein Einbrecher, der vor dem Safe, den er gerade geknackt hat, eingeschlafen ist. Oder ein besonders bizarrer Mordversuch in einer Parkgarage. Dafür kommen im Mordfall Sokolow einige neue Indizien ans Licht - es gibt erstmals sogar einen Tatverdächtigen. Und Sylvester macht an diesem Tag gleich zwei überraschende Begegnungen. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin „Itchiy“ Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Buch: Mike Majzen Regie: Barbara Eder und Thomas Wolkerstorfer Bildquelle: ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CopStories Staffel 4
ORF1
CopStories Staffel 4

CopStories Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen