ORF1Staffel 1Folge 6vom 07.12.2025
43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Im Fall Sokolow drängen sowohl die Polizei als auch Berischer auf Ergebnisse. Andreas Bergfeld und seine Leute aus beruflichen Gründen, Berischer, weil er Nadja Jasputina vom "Moldawien-Express" im Genick hat. Brisant wird der Fall nicht zuletzt dadurch, dass Hinweise aufgetaucht sind, wonach es bei dem Mord nicht um Drogen, sondern um Diamanten in Millionenwert ging. Für Matthias und Roman wird indes die unklare Situation, wer von ihnen nun der Vater von Bettinas Baby ist, zur Belastung. Unklar sind zunächst auch die Umstände, unter denen sowohl ein Kartenspieler als auch ein Unbekannter, dessen Gebeine in einem Bahnhofsschließfach gefunden werden, ums Leben gekommen sind. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Stefanie Dvorak (Ärztin) Marion Mitterhammer (Lydia Leitner) Dorka Gryllus (Nadja Jasputina) Alev Irmak (Azra), Reinhold Moritz (Vickerl) Margarethe Tiesel (Frau Höglinger) Thomas Maurer (Bertl Scherer) u.a. Buch: Mike Majzen Regie: Umut Dag Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

