Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Couponing Extrem

Scott/Jen

TLCFolge vom 25.04.2014
Scott/Jen

Scott/JenJetzt kostenlos streamen

Couponing Extrem

Folge vom 25.04.2014: Scott/Jen

22 Min.Folge vom 25.04.2014Ab 6

Scott aus Long Island ist sparsüchtig. Auf der letzten Schnäppchentour vor der Niederkunft seiner schwangeren Frau will er alles geben. Mit zwei Einkaufswagen und der dreijährigen Tochter im Schlepptau läuft der Knauser im Supermarkt zur Hochform auf. Nicht weniger schweißtreibend gestaltet sich Jens Einkaufstour in Las Vegas. Sie nutzt das Gutscheinsystem, um ihren beiden sechsjährigen Zwillingen im Supermarkt eine Lektion im Fach Mathematik zu erteilen.

Alle verfügbaren Folgen