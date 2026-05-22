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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 14Folge 5vom 22.05.2026
Die Transformation beginnt

Die Transformation beginntJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 5: Die Transformation beginnt

40 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6

Der renommierte Choreograf und Emmy-Gewinner Travis Wall bringt dieses Mal frischen Wind in die Proben, und die Kandidatinnen werden in der Kickline und mit Spagatsprüngen vor extreme körperliche Herausforderungen gestellt.

Weitere Folgen in Staffel 14

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