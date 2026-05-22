Staffel 14Folge 5vom 22.05.2026
Die Transformation beginntJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 5: Die Transformation beginnt
40 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Der renommierte Choreograf und Emmy-Gewinner Travis Wall bringt dieses Mal frischen Wind in die Proben, und die Kandidatinnen werden in der Kickline und mit Spagatsprüngen vor extreme körperliche Herausforderungen gestellt.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14: MTV Germany & © Season 11, Season 14-16: MTV