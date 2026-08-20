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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 14Folge 1vom 20.08.2026
Erste Eindrücke

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 1: Erste Eindrücke

40 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

Aus dem ganzen Land reisen vierhundert Tänzerinnen zum AT&T-Stadion, um sich hier dem härtesten Casting der Entertainmentbranche zu stellen. Sie alle haben das gleiche Ziel: Sie wollen unbedingt Dallas Cowboys Cheerleader werden.

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