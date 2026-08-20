Staffel 14Folge 1vom 20.08.2026
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 1: Erste Eindrücke
40 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Aus dem ganzen Land reisen vierhundert Tänzerinnen zum AT&T-Stadion, um sich hier dem härtesten Casting der Entertainmentbranche zu stellen. Sie alle haben das gleiche Ziel: Sie wollen unbedingt Dallas Cowboys Cheerleader werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany