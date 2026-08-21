Staffel 14Folge 3vom 21.08.2026
Es geht los!Jetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 3: Es geht los!
40 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6
Finale! Die neuen Bewerberinnen kämpfen mit den DCC-Veteraninnen um die begrenzten Plätze im Trainingslager. Begleitet werden Melissa Rycroft und Charm La'Donna.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany