Staffel 14Folge 2vom 21.05.2026
Choreographie-WettbewerbJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 2: Choreographie-Wettbewerb
40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Nur noch 101 Bewerberinnen sind im Rennen, der Druck steigt. Für sie heißt es: Ruhe bewahren, um die schweren Choreographien und die berühmte Kickline zu lernen. Begleitet werden Melissa Rycroft und Charm LaDonna.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14: MTV Germany & © Season 11, Season 14-16: MTV