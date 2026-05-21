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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 14Folge 2vom 21.05.2026
Choreographie-Wettbewerb

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 2: Choreographie-Wettbewerb

40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6

Nur noch 101 Bewerberinnen sind im Rennen, der Druck steigt. Für sie heißt es: Ruhe bewahren, um die schweren Choreographien und die berühmte Kickline zu lernen. Begleitet werden Melissa Rycroft und Charm LaDonna.

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