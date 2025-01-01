Danni Lowinski
Folge 1: Um die Wurst
45 Min.Ab 12
Kantinenkoch Heinz Strecker wurde gekündigt, weil er angeblich Würstchen - oder wie er sagt: Müll - aus der Kantine entwendet hat und bittet Danni um Hilfe. Es stellt sich heraus, dass es mehrere hundert Würstchen waren und diese an die Kindertafel gingen. Danni erfährt, dass Strecker während seiner Arbeitszeit von einer Kamera überwacht wurde und kann durch die Videos beweisen, dass der "Diebstahl" vom Arbeitgeber seit Monaten stillschweigend geduldet wurde ...
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz