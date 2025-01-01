Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Staffel 2Folge 1
Folge 1: Um die Wurst

45 Min.Ab 12

Kantinenkoch Heinz Strecker wurde gekündigt, weil er angeblich Würstchen - oder wie er sagt: Müll - aus der Kantine entwendet hat und bittet Danni um Hilfe. Es stellt sich heraus, dass es mehrere hundert Würstchen waren und diese an die Kindertafel gingen. Danni erfährt, dass Strecker während seiner Arbeitszeit von einer Kamera überwacht wurde und kann durch die Videos beweisen, dass der "Diebstahl" vom Arbeitgeber seit Monaten stillschweigend geduldet wurde ...

