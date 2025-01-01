Danni Lowinski
Folge 10: Wintermärchen
43 Min.
Dannis neuer Klient ist Silvio Heimeroth. Der will sich mit seiner Fußballmannschaft für die Obdachenlosen-Weltmeisterschaft in Brasilien qualifizieren. Bisher wurde ihnen der Trainingsplatz von einer großen Bank kostenlos zur Verfügung gestellt - doch die will das Team nun wieder loswerden. Danni übernimmt den Fall. Das arrogante Gebaren ihrer Gegner vor Gericht provoziert Danni so sehr, dass sie ihnen einen Wettkampf vorschlägt: das Bankerteam gegen Dannis Penner ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz