Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Waisenkind

ATVStaffel 2Folge 3
Waisenkind

WaisenkindJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 3: Waisenkind

45 Min.Ab 12

Die somalische Mutter der kleinen Momo kam bei einem Autounfall ums Leben. Da der Vater unbekannt ist, soll ihre einjährige Tochter nach Somalia zu den Großeltern abgeschoben werden. Frau Kolberg, die Leiterin des Waisenhauses, in dem Momo gerade untergebracht ist, möchte dies auf jeden Fall verhindern, da dem Kind in Deutschland eine bessere Zukunft bevorsteht. Dannis einzige Chance ist die Suche nach dem Vater, den sie in dem Zahnarzt Paul Steinhausen gefunden zu haben scheint.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
ATV
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen