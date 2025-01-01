Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 5
Folge 5: Komaheirat

43 Min.Ab 12

Studentin Laura Böhning möchte ihren Freund Sebastian heiraten, der seit einiger Zeit im Koma liegt. Seine Eltern verbieten dies aber und lassen Laura nicht einmal zu ihm. Danni ist von so viel ignorantem Starrsinn entsetzt und geht vor Gericht. Ihr Engagement für Laura wird zu einem juristischen Kampf um die Liebe. Doch ausgerechnet Oliver Schmidt ist Anwalt der Gegenpartei. Als der behauptet, Laura ginge es nur ums Geld, gerät Danni in Rage ...

