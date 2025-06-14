Darüber staunt die Welt!
Folge 1: 100 Prozent gute Laune
63 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12
"Darüber staunt die Welt": Die Lach-Akkus werden wieder aufgeladen! Für "100 % gute Laune" sorgen eine rappende Oma aus England, twerkende Huskys und ein Influencer, der mit Sumoringern auf Tuchfühlung geht. Egal ob Pannen im Büro oder die dümmsten Pechvögel - auf der Clip-Reise um die Welt gibt es den ultimativen Stimmungs-Boost!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben