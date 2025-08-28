Die unglaublichsten OMG! Stories - ReloadedJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 4: Die unglaublichsten OMG! Stories - Reloaded
62 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
"Oh mein Gott" kennt keine Grenzen: In den USA begeistert eine atemberaubende Drohnenshow die ganze Nation, in Italien stolpern Messdiener den Altar hoch und in Kolumbien buhlen Realitysternchen im Dschungel um die ganz große Liebe. Von mega peinlich bis richtig lustig - "Darüber staunt die Welt" zeigt unglaubliche Momente, die rund um den Globus für echte "OMG"-Reaktionen sorgen.
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Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-5: ProSieben & © Season 2-3: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben