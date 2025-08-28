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Darüber staunt die Welt!

Die unglaublichsten OMG! Stories - Reloaded

ProSiebenStaffel 6Folge 4vom 28.08.2025
Die unglaublichsten OMG! Stories - Reloaded

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Darüber staunt die Welt!

Folge 4: Die unglaublichsten OMG! Stories - Reloaded

62 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

"Oh mein Gott" kennt keine Grenzen: In den USA begeistert eine atemberaubende Drohnenshow die ganze Nation, in Italien stolpern Messdiener den Altar hoch und in Kolumbien buhlen Realitysternchen im Dschungel um die ganz große Liebe. Von mega peinlich bis richtig lustig - "Darüber staunt die Welt" zeigt unglaubliche Momente, die rund um den Globus für echte "OMG"-Reaktionen sorgen.

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