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Darüber staunt die Welt!

Typisch Touri

ProSiebenStaffel 6Folge 7vom 18.06.2026
Typisch Touri

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Darüber staunt die Welt!

Folge 7: Typisch Touri

69 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

"Darüber staunt die Welt" zeigt die witzigsten Clips am Pool, auf der Piste oder am anderen Ende der Welt. Denn dort, wo abgedrehte Touris ihre Ferien verbringen, sind peinliche Patzer inklusive. Von skurrilen Po-Massagen auf Jamaika bis hin zu Winterchaos in Österreich - auf diesem verrückten Pannen-Trip gibt es Lacher wie Sand am Meer!

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