Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Darüber staunt die Welt!

Die abgefahrensten LOL-Momente Reloaded

ProSiebenStaffel 6Folge 10vom 01.08.2026
Die abgefahrensten LOL-Momente Reloaded

Die abgefahrensten LOL-Momente ReloadedJetzt kostenlos streamen

Darüber staunt die Welt!

Folge 10: Die abgefahrensten LOL-Momente Reloaded

40 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Einschalten und ablachen! "Darüber staunt die Welt" zeigt die lustigsten Clips aus dem Netz mit Lachflash-Garantie. Von peinlichen Karaoke-Pannen am Mädelsabend über abgedrehte Väter, die nichts auf die Kette kriegen bis hin zu einer crazy Tanz-Challenge, bei der rund um den Globus die Bierbäuche wackeln. "Laugh out loud" ist das Motto in jeder Lebenslage.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Darüber staunt die Welt!
ProSieben
Darüber staunt die Welt!

Darüber staunt die Welt!

Alle 3 Staffeln und Folgen