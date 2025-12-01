Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das falsche Alibi

PULS 24Staffel 7Folge 1vom 23.12.2025
Das falsche Alibi

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 1: Das falsche Alibi

47 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 16

Auf dem Nachhauseweg verschwindet die 11-jährige Carlie Brucia spurlos. Ihre Familie wendet sich verzweifelt an die Polizei, die anschließend die gesamte Nachbarschaft durchsucht. Den Beamten gelingt es, die Spuren des Mädchens bis zu einer Waschanlage zurückzuverfolgen. Sie stoßen auf Videomaterial einer Überwachungskamera, das schockierende Szenen einer Entführung zeigt. Doch niemand kennt den Täter und die Zeit läuft davon ...

