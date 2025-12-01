Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 1: Das falsche Alibi
Auf dem Nachhauseweg verschwindet die 11-jährige Carlie Brucia spurlos. Ihre Familie wendet sich verzweifelt an die Polizei, die anschließend die gesamte Nachbarschaft durchsucht. Den Beamten gelingt es, die Spuren des Mädchens bis zu einer Waschanlage zurückzuverfolgen. Sie stoßen auf Videomaterial einer Überwachungskamera, das schockierende Szenen einer Entführung zeigt. Doch niemand kennt den Täter und die Zeit läuft davon ...
