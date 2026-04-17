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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Dreifacher Mord im Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 5vom 17.04.2026
Dreifacher Mord im Pfandhaus

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 5: Dreifacher Mord im Pfandhaus

47 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

In Kentucky kommt es im September 2013 zu einer grausamen Tat: In einem Pfandhaus erschießt ein unbekannter Täter drei Menschen und flüchtet mit mehreren tausend Dollar Beute. Der einzige Zeuge ist ein neunjähriger Junge, dessen Eltern bei dem Überfall ums Leben kommen. Da es in dem Geschäft selbst keine Kameras gibt, hat die Polizei als Anhaltspunkt nur einen silbernen Van, der beim Wegfahren vom Tatort gesichtet wurde.

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