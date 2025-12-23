Verhängnisvolle Bekanntschaft Jetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 2: Verhängnisvolle Bekanntschaft
47 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Für Jennifer Krajnak endet eine Nacht in einer Bar mit dem Tod: Die 30-Jährige ist allein auf dem Nachhausweg als sie plötzlich niedergeschossen wird. Die Polizei versucht, ihre letzten Stunden zu rekonstruieren, um den Fall zu klären, aber letztlich liefert eine Überwachungskamera den entscheidenden Hinweis.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen