Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 4: Die unbekannte Tote
47 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Die Polizei findet eine verbrannte Frauenleiche in einer Sackgasse in Pierce County, Washington. Ohne Anhaltspunkte zur Identität der Toten stehen die Beamten vor einer Herausforderung - erst mithilfe von Überwachungskameras können sie das Zuhause der Frau ausfindig machen und entdecken außerdem das Gesicht ihres kaltblütigen Killers. Doch können sie diesen schnappen, bevor er erneut mordet?
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media