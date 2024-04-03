Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 10Folge 10vom 03.04.2024
49 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 16

Während Peter auf Wolke sieben schwebt, kehren Patrick und Daniel in die Rotlichtszene von Pattaya zurück. Peter hofft auf mehr als nur einen flüchtigen Spaß. Deshalb entscheidet er sich spontan, seinen Rückflug zu stornieren, weil er sich von seiner Joy nicht trennen möchte. In Kasachstan sorgt Mario mit seinem aggressiven Verhalten für Aufsehen. Nicht nur die Frauen sind vom Verhalten des Österreichers geschockt, sondern auch die Agentur.

ATV
