ATVStaffel 10Folge 8vom 27.03.2024
Mario sieht rot
48 Min.
Ab 16

Die liebesreisenden Österreicher treffen in Kasachstan ein paar Single-Damen zum romantischen Picknick. Doch leider kommt es zu Spannungen und Eifersüchteleien: Mario und Rudi streiten um die Gunst der attraktiven Aygul. In Thailand zeichnen sich derweil erste Dating-Erfolge ab. Daniel Stoizner und Peter Fäustl scheinen ihre Auserwählte gefunden zu haben. Nur bei Patrick Retzer läuft es leider weniger gut ...

