Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Thai Casanovas

ATVStaffel 10Folge 3vom 28.02.2024
Thai Casanovas

Thai CasanovasJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 3: Thai Casanovas

48 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 16

Patrick Retzer, Daniel Stoizner und Peter Fäustl wollen auf eigene Faust Frauen kennenlernen und stürzen sich in Thailand ins Nachtleben. In einem Club werden sie sofort von der Schönheit der Damenwelt geblendet. Dabei ahnen sie nicht, dass sie in einer Bar für Ladyboys gelandet sind. Mario Orsolics ändert seine Taktik und gibt sich in Kasachstan als Gentleman. Die Frauen reagieren darauf jedoch eher ablehnend ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen