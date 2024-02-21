Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Die Bikini-Krise
47 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 16
In Kasachstan bringt die Partnervermittlungsagentur die Liebesreisenden durch Kennenlernspiele in Kontakt mit weiblichen Singles. Gerhard Klein und Rudi Hendling haben Spaß an den Annäherungsversuchen und liefern sich einen Wettkampf um die Aufmerksamkeit der Damen. Für Mario Orsolic jedoch sind die spielerischen Kennenlernmethoden eher lästig. In Thailand lassen es die Singles unterdessen in einer Karaokebar so richtig krachen.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4