Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Die Bikini-Krise

ATVStaffel 10Folge 2vom 21.02.2024
Die Bikini-Krise

Die Bikini-KriseJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 2: Die Bikini-Krise

47 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 16

In Kasachstan bringt die Partnervermittlungsagentur die Liebesreisenden durch Kennenlernspiele in Kontakt mit weiblichen Singles. Gerhard Klein und Rudi Hendling haben Spaß an den Annäherungsversuchen und liefern sich einen Wettkampf um die Aufmerksamkeit der Damen. Für Mario Orsolic jedoch sind die spielerischen Kennenlernmethoden eher lästig. In Thailand lassen es die Singles unterdessen in einer Karaokebar so richtig krachen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen