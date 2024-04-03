Zurück zu den LadyboysJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 10: Zurück zu den Ladyboys
49 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Während Peter auf Wolke sieben schwebt, kehren Patrick und Daniel in die Rotlichtszene von Pattaya zurück. Peter hofft auf mehr als nur einen flüchtigen Spaß. Deshalb entscheidet er sich spontan, seinen Rückflug zu stornieren, weil er sich von seiner Joy nicht trennen möchte. In Kasachstan sorgt Mario mit seinem aggressiven Verhalten für Aufsehen. Nicht nur die Frauen sind vom Verhalten des Österreichers geschockt, sondern auch die Agentur.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4