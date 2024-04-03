Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Schwer vermittelbar
48 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
In Pattaya hat Daniel plötzlich eine erstaunliche Liebeserkenntnis: Eine Frau mit Kind kommt für ihn absolut nicht in Frage. Stattdessen haben es ihm erneut die Lady Boys angetan. In Kasachstan laden Gerhard, Mario und Rudi die Damen zu einer Runde Bowling ein. Rudi hat jedoch weniger Interesse an der Bowlingkugel als vielmehr an der hübschen Asel. Doch dann kommt es zu einem Eifersuchtsdrama zwischen zwei Männern.
Das Geschäft mit der Liebe
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4