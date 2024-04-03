Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Schwer vermittelbar

ATVStaffel 10Folge 9vom 03.04.2024
Schwer vermittelbar

Schwer vermittelbarJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 9: Schwer vermittelbar

48 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12

In Pattaya hat Daniel plötzlich eine erstaunliche Liebeserkenntnis: Eine Frau mit Kind kommt für ihn absolut nicht in Frage. Stattdessen haben es ihm erneut die Lady Boys angetan. In Kasachstan laden Gerhard, Mario und Rudi die Damen zu einer Runde Bowling ein. Rudi hat jedoch weniger Interesse an der Bowlingkugel als vielmehr an der hübschen Asel. Doch dann kommt es zu einem Eifersuchtsdrama zwischen zwei Männern.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen