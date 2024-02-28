Das Geschäft mit der Liebe
Folge 3: Thai Casanovas
48 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 16
Patrick Retzer, Daniel Stoizner und Peter Fäustl wollen auf eigene Faust Frauen kennenlernen und stürzen sich in Thailand ins Nachtleben. In einem Club werden sie sofort von der Schönheit der Damenwelt geblendet. Dabei ahnen sie nicht, dass sie in einer Bar für Ladyboys gelandet sind. Mario Orsolics ändert seine Taktik und gibt sich in Kasachstan als Gentleman. Die Frauen reagieren darauf jedoch eher ablehnend ...
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4