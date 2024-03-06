Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Männerphantasien
48 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 16
Für Gerhard Klein läuft es bestens, denn Mariya hat ihn zum weiteren Kennenlernen zu sich nach Hause eingeladen. Bei einem Grillfest in einer Villa in Astana stellt ihm die Immobilienmaklerin auch gleich die ganze Familie vor. Währenddessen hat Mario Orsolics kein Glück mit den Frauen. Eine Dame interessiert sich für ihn, doch er beendet das Date nach wenigen Minuten, da die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4