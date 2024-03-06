Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Männerphantasien

ATVStaffel 10Folge 4vom 06.03.2024
Männerphantasien

MännerphantasienJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 4: Männerphantasien

48 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 16

Für Gerhard Klein läuft es bestens, denn Mariya hat ihn zum weiteren Kennenlernen zu sich nach Hause eingeladen. Bei einem Grillfest in einer Villa in Astana stellt ihm die Immobilienmaklerin auch gleich die ganze Familie vor. Währenddessen hat Mario Orsolics kein Glück mit den Frauen. Eine Dame interessiert sich für ihn, doch er beendet das Date nach wenigen Minuten, da die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen