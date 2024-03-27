Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Der Liebesschnaps
48 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 16
In Pattaya konnten die österreichischen Single-Männer ihre Dates bisher noch nicht beeindrucken. Doch Reiseleiter Jacky hat eine Idee, um das zu ändern: Ein mit Schlangen eingelegter Schnaps soll das Testosteron der drei Liebesreisenden ankurbeln. Bei Mario Orsolics in Kasachstan liegt Liebe in der Luft. Sein Date Aygul scheint die ideale Frau für ihn zu sein. Leider gibt es ein Problem: Rudi Hendling hat ebenfalls ein Auge auf Aygul geworfen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4