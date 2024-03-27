Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 10Folge 7vom 27.03.2024
Folge 7: Der Liebesschnaps

48 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 16

In Pattaya konnten die österreichischen Single-Männer ihre Dates bisher noch nicht beeindrucken. Doch Reiseleiter Jacky hat eine Idee, um das zu ändern: Ein mit Schlangen eingelegter Schnaps soll das Testosteron der drei Liebesreisenden ankurbeln. Bei Mario Orsolics in Kasachstan liegt Liebe in der Luft. Sein Date Aygul scheint die ideale Frau für ihn zu sein. Leider gibt es ein Problem: Rudi Hendling hat ebenfalls ein Auge auf Aygul geworfen ...

