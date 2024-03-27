Das Geschäft mit der Liebe
Folge 8: Mario sieht rot
48 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 16
Die liebesreisenden Österreicher treffen in Kasachstan ein paar Single-Damen zum romantischen Picknick. Doch leider kommt es zu Spannungen und Eifersüchteleien: Mario und Rudi streiten um die Gunst der attraktiven Aygul. In Thailand zeichnen sich derweil erste Dating-Erfolge ab. Daniel Stoizner und Peter Fäustl scheinen ihre Auserwählte gefunden zu haben. Nur bei Patrick Retzer läuft es leider weniger gut ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4