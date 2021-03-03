Staffel 7 Folge 1: Falsches SpielJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 1: Staffel 7 Folge 1: Falsches Spiel
Karl Berger versucht immer noch, seine bessere Hälfte zu finden. Nach einem Ausflug nach Weißrussland, bei dem nicht alles nach seinen Wünschen verlief, versucht er nun sein Glück mit zwei Ukrainerinnen. Mit Hilfe der Partnervermittlungsagentur von Thomas Maurer, der sich gemeinsam mit seiner schönen Assistentin Iryna vorwiegend auf die Vermittlung von Damen aus dem Osten konzentriert, lädt Berger zwei Damen zu sich nach Hause ein. Der 60-jährige Jäger ist sofort begeistert von der jugendlichen Schönheit der Damen und lässt sie schon nach einem Glas Sekt ins Dirndl schlüpfen. Eine Cabrio-Fahrt und sein Jacuzzi sollen die Ukrainerinnen beeindrucken – ob eine der Frauen anbeißt? Währenddessen ist der Partylöwe Gerhard Klein auf dem Weg nach Kroatien, um mit einer Burschen-Partie den Junggesellen-Abschied eines Freundes zu feiern. Auf dem Segelboot mitten im Meer wird über die Ehe philosophiert und natürlich fließt der Alkohol in Strömen... Auch Harald Mosgöller ist wieder mit dabei – der Geschäftsmann hat in Weißrussland die schöne Nadja kennengelernt, die sich unsterblich in den 39-Jährigen verliebt hat. Sie ist extra nach Österreich gekommen, um ihn besser kennen zu lernen, und hat bereits von einer gemeinsamen Zukunft geträumt. Doch scheinbar spielt Mosgöller ein falsches Spiel. Die Weißrussin ist am Boden zerstört, da er über Nacht nicht wie versprochen zu ihr nach Hause gekommen ist. Dann entdeckt sie auch noch ein Foto mit einer anderen Frau auf Instagram – war er die ganze Zeit vergeben? Die Partnervermittler Thomas Maurer und Iryna stellen ihn zur Rede...
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