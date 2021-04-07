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Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 07 Folge 06 - Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 7Folge 6vom 07.04.2021
Staffel 07 Folge 06 - Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 07 Folge 06 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 6: Staffel 07 Folge 06 - Das Geschäft mit der Liebe

49 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 16

Gerhard Klein will es wissen und lädt drei Damen auf einmal zu sich ins Zimmer ein. Außerdem möchte die Agentur Maurer nach dem Misserfolg in Tschechien Harald Mosgöller eine schöne Russin vorstellen. Ob sie bei dem selbsternannten Playboy punkten kann?

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