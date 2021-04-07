Staffel 07 Folge 06 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 6: Staffel 07 Folge 06 - Das Geschäft mit der Liebe
49 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 16
Gerhard Klein will es wissen und lädt drei Damen auf einmal zu sich ins Zimmer ein. Außerdem möchte die Agentur Maurer nach dem Misserfolg in Tschechien Harald Mosgöller eine schöne Russin vorstellen. Ob sie bei dem selbsternannten Playboy punkten kann?
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV