Staffel 07 Folge 08 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 8: Staffel 07 Folge 08 - Das Geschäft mit der Liebe
Gerhard Klein, Karl Berger und Sergej Iwanow laden ihre slowakischen Damen nach Österreich ein. Doch schon zu Beginn geht alles schief: Der Jäger Karl Berger hat darauf bestanden, die Wiedersehensfeier auszurichten und angekündigt, er werde alle mit seinem exquisiten Wildgulasch verwöhnen – doch er kredenzt ihnen nur Würstel! Auch Gerhard Klein hat sich mehr erwartet – schließlich haben sich die Damen in der Slowakei immer gut um die Männer gekümmert! Doch Berger sieht kein Problem und stolpert von einem Fettnäpfchen ins Nächste. Heinz Nowak setzt inzwischen seine wilde Frauensuche in Thailand fort. Von den zahlreichen Fehlversuchen lässt er sich nicht entmutigen, er flirtet munter weiter: Irgendwann muss doch eine "Ja" sagen! Nach einem Nachmittag am Strand mit zwei Frauen gleichzeitig, gelingt ihm eine weitere Liebschaft. Novak zeigt sich spendabel und geduldig und verbringt einen ganzen Shopping-Tag mit seinem neuen "Darling". Ob das hält? Die Sympathie scheint schon mal zu stimmen... Man glaubt es kaum: Harald Mosgöller hat die Frau seines Lebens gefunden! Wochenlang war der selbsternannte Playboy abgetaucht und auch für seinen Freund Thomas Maurer nicht erreichbar. Nun meldet er sich schwer verliebt zurück und will diese Traumfrau sogar heiraten! Dabei scheut er keine Kosten und Mühen und bereitet selbst die Location für den Heiratsantrag vor – ein roter Teppich und gestreute Rosen dürfen da natürlich nicht fehlen... Wer ist diese Frau, für die der Casanova sein Single-Leben aufgeben will? Und entspricht sie tatsächlich den vielen Vorgaben Mosgöllers, was Figur und Aussehen betrifft?
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