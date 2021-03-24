Staffel 7 Folge 4: LiebesrauschJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Staffel 7 Folge 4: Liebesrausch
Unsere liebeshungrigen Österreicher sind weiter auf der Pirsch nach der passenden Frau fürs Leben. Und es wird hofiert, gekuschelt und gekuppelt! Auf der Liebesreise in der Slowakei neigt sich der Kennenlernabend dem Ende zu. Während Sergej Iwanow die Finger kaum noch von seiner Suska lassen kann, hat Gerhard Klein durch den vielen Alkohol das Wesentliche, also die Damen, aus den Augen verloren... Allein Karl Berger wirkt immer noch halbwegs fit und vor allem abenteuerlustig! Er widmet sich der Therapeutin Erika und erkennt sofort die Vorzüge der über 50-Jährigen. Am nächsten Tag kommen sich die beiden näher – aber nicht so, wie sich das Karl Berger vorgestellt hat! Und bei einem Ausflug ins Grüne wird klar, dass der letzte Abend bei Gerhard Klein Spuren hinterlassen hat. Als ihm dann auch noch übel wird und er sich hinlegen muss, ist die Enttäuschung bei seiner Favoritin Mischka grenzenlos. Lovecoach Robert Nissel ist zurück! Er möchte Körper und Geist sowie seine Geldbörse wieder in Form bringen und hat in Wien zu einem Single-Treffen eingeladen. Dort möchte er thailändische und philippinische Frauen, die in Österreich leben und Single sind, an alleinstehende Männer vermitteln. Außerdem will er das Geheimnis seines Glücks mit so vielen Männern wie möglich teilen. Doch aller Anfang ist schwer und so tauchen zum ersten Treffen nur zwei Damen auf – versprochen hatte er den beiden Herren allerdings 10 pro Mann! Der Single Florian ist extra aus Salzburg angereist, um sich vom Lovecoach verkuppeln zu lassen. Und trotz geringer Auswahl hat er Glück: Sein erstes Date Sarah ist für ihn bereits ein Volltreffer! Ob sie das auch so sieht? Und dann steht auch noch ein gemeinsames Karaoke-Singen auf dem Plan – die Männer sollen ihre Gefühle zeigen! Whitney Houston wäre stolz. Außerdem macht sich der selbsternannte Playboy Harald Mosgöller gemeinsam mit der Agentur Maurer auf nach Tschechien. In einem Hotel sollen sie auf Heinz Novak treffen, der ihnen beweisen will, dass er selbst auch gute Kontakte hat und ebenfalls hübsche Single-Frauen organisieren kann. Doch die Reise steht unter keinem guten Stern, als sich das Hotel als ehemaliges Bordell entpuppt! Mosgöller merkt davon allerdings noch nichts – er ist zu abgelenkt von der knisternden Erotik, die Maurers Assistentin Iryna ausstrahlt!
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