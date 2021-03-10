Staffel 7 Folge 2: Der PlayboyJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Staffel 7 Folge 2: Der Playboy
Harald Mosgöller ist auf dem "Playboy-Trip": Nadja ist weg und seine Ehe geschieden. Also macht er sich auf, die gesamte Frauenwelt - am liebsten gleichzeitig - zu erobern. In einem Lokal sollten ihm von der Partnervermittlungsagentur Maurer neue Damen vorgestellt werden, doch er interessiert sich nicht nur für diese Damen, sondern für jede einzelne Frau, die im Lokal sitzt. Und er baggert, was das Zeug hält. Gerhard Klein befindet sich immer noch auf einem Boot in Kroatien, wo eine Burschen-Partie den Junggesellen-Abschied feiert. Er wollte eigentlich nur einen Tag bleiben, doch das Sauf-Gelage geht auch am zweiten Tag fröhlich weiter... Außerdem geht Karl Berger geht aufs Ganze. Seine neue Flamme Daria besucht ihn zum zweiten Mal zu Hause, gemeinsam mit den "Anstandsdamen" Thomas Maurer und Iryna. Um ihr zu zeigen, worauf er steht, hat Karl Berger ein komplettes Outfit für die Ukrainerin besorgt: Von der Reizwäsche bis zum Jagdhut mit Fasanfeder – alles in knalligem Rot! Und sollte Daria es nicht schon beeindruckend genug finden, dass Berger ihre Kleider- und Schuhgröße genau einschätzen kann, hat er auch noch den Whirlpool vorgeheizt. Iryna lässt sich schnell überreden und steigt in den Jacuzzi - doch Daria ziert sich, ihr scheint die dominante Art von Karl Berger doch unangenehm zu sein. Gibt es eine Zukunft für die beiden? Auch ein neuer liebeshungriger Single stellt sich vor: der junge Ukrainer Sergej ist seit zehn Jahren in Österreich und hat es immer wieder mit österreichischen Frauen probiert. Doch das einzig Wahre für den Kellner sind die Frauen aus dem Osten, denn sie kämpfen noch um ihre Männer. In Österreich findet Sergej, muss der Mann um die Frau kämpfen und merkt schließlich, dass es sich gar nicht ausgezahlt hat - denn hier ist die natürliche Schönheit nur eine Ausrede für Ungepflegtheit. Gemeinsam mit Gerhard Klein macht sich Sergej auf den Weg in die Ostslowakei, wo die schönen Frauen bereits auf die beiden warten. Klein hat die Exzesse auf dem Boot in Kroatien hinter sich gelassen und hat sich vorgenommen, sich ab sofort nur noch seriös zu benehmen – ob er durchhält?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick