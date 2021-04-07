Staffel 7 Folge 7: OstkücheJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Staffel 7 Folge 7: Ostküche
Die liebesreisenden Österreicher Gerhard Klein, Karl Berger und Sergej Iwanow werden von ihren slowakischen Favoritinnen in ein traditionelles slowakisches Restaurant ausgeführt, um einheimische Speisen zu kosten – doch die kommen nicht alle gut an... Und bei einem Ausflug in die Hauptstadt Bratislava haben die drei Slowakinnen Mischka, Lenka und Suska vor, mit ihren österreichischen Männern ausgelassen zu feiern! Doch die Rechnung haben sie ohne die Herren gemacht: Denn kaum sind sie angekommen, stellen Berger, Klein und Sergej fest, dass es hier auch zahlreiche andere schöne Frauen gibt! Sie können sich nicht satt sehen und vergessen schnell auf ihre blonden Begleiterinnen. Und die sind stinksauer! Außerdem ist Mario Orsolics wieder da! Er trifft sich mit seinem alten Freund und Reisegefährten Heinz Novak, um ihn für die weitere Suche nach einer Frau ein bisschen aufzubauen. Novak ist sich inzwischen sicher: seine Traumfrau wartet in Thailand auf ihn! Bis er wieder dorthin zurück kann, hilft Orsolics mit ein paar klugen Worten aus: "Kosten tun sie alle was: Geld, Zeit, Nerven!" Und Harald Mosgöller ist wieder auf dem Weg zu einem Rendezvous. Dass er nach seinem letzten Date mit der Russin Elena eiskalt abserviert wurde, will der selbsternannte Playboy nicht lange auf sich sitzen lassen: Der Katalog der Agentur Maurer ist schließlich lang und reicht von Russland bis zum Balkan! Diesmal haben Thomas Maurer und Iryna eine ehemalige serbische Schönheitskönigin für ihn ausgewählt. Und während die Dame genau weiß, worauf sie sich einlässt, ist es für Mosgöller ein Blind Date... Inzwischen hat es Novak endlich geschafft, wieder nach Thailand zu kommen! Und der liebesbedürftige Österreicher stürzt sich sofort in die erste Liebschaft! Doch bereits am nächsten Morgen muss er sich erneut auf die Suche machen – sein "Darling" hat ihn versetzt... Ob er so die Frau findet, die mit ihm mehr als nur eine Nacht verbringen will?
