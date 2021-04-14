Staffel 7 Folge 9: Die VerlobungJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Staffel 7 Folge 9: Die Verlobung
Gerhard Klein und Sergej Iwanow versuchen, die nach Österreich eingeladenen Slowakinnen nach dem missglückten "Würstelparty"–Abend bei Karl Berger wieder zu besänftigen. Klein will vor allem Berger zeigen, wie Gastfreundschaft richtig geht und lädt Lenka, Mischka und Suska sowie Sergej und Karl Berger zu einem üppigen Mittagessen mit anschließender Tour durch den Prater ein. Doch für Sergej ist der Spaß schnell vorbei – schon wieder ist seine Suska wie vom Erdboden verschluckt! Diesmal wissen auch die anderen zwei Slowakinnen nicht, wo die junge Blondine abgeblieben ist. Was ist passiert? Hat sie den verliebten Sergej einfach eiskalt versetzt? Zwischen Klein und Berger ist inzwischen der Konkurrenzkampf auf seinem Höhepunkt und die Stimmung am Tiefpunkt: Was mit offenen Wortwechseln beginnt, artet nach ein paar Bier richtig aus. Außerdem präsentiert Harald Mosgöller seine neue Traumfrau. Zur großen Verwunderung ist es eine Österreicherin, die dem selbsternannten Playboy so den Kopf verdreht hat, dass er sein Singledasein so schnell wie möglich beenden möchte! Sorgfältig hat Harald seinen Heiratsantrag vorbereitet – aber wird sie auch "Ja" sagen? Heinz Novak ist in Thailand mittlerweile das Geld ausgegangen. Er war bei seiner Freundin ein bisschen zu spendabel und nun kann er sich bis zum nächsten Monat nur noch schwer über Wasser halten. Doch auf sein "Darling" kann er sich inzwischen verlassen: Er darf sogar bei ihr wohnen, um Geld zu sparen! Außerdem kocht sie für ihn ein traditionelles Abendessen. Ob das gut geht? Schließlich ist in seinem Alter richtiges thailändisches Essen nicht immer gut verträglich...
