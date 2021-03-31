Staffel 7 Folge 5: Novaks AgenturJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 5: Staffel 7 Folge 5: Novaks Agentur
Es wird wieder geflirtet was das Zeug hält! Unsere drei liebesreisenden Österreicher Gerhard Klein, Karl Berger und Sergej Iwanow unternehmen mit ihren Favoritinnen in der Slowakei einen romantischen Waldspaziergang – aber mit Hindernissen. Berger nutzt die Chance, der Reitlehrerin Lenka dabei ein bisschen näher zu kommen... Danach hat die Agentur ein Treffen mit einer berühmten slowakischen Wahrsagerin und "Hexe" organisiert. Für wen gibt es eine rosige Zukunft, wer ist seiner großen Liebe schon ganz nahe? Und vor allem: Wer traut sich als Erstes? Fragen über Fragen, denen Gerhard Klein auf den Grund gehen will. Doch kaum hat er das Haus der Wahrsagerin betreten, wird er von so viel "Aura" fast umgehauen! Außerdem lernen unsere drei Herren der Schöpfung das Model Sarah kennen. Werden sie sich von ihren bisherigen Favoritinnen Mischka, Lenka und Suska ablenken lassen? Heinz Novak gibt sich inzwischen die größte Mühe zu beweisen, wie gut seine Kontakte in Tschechien sind und dass er ebenfalls schöne Single-Frauen organisieren kann! Ex-Unternehmer Harald Mosgöller sowie Agenturchef Thomas Maurer und seine Assistentin Iryna sind extra mit ihm nach Tschechien gereist, um sich von seinen Vermittlungsqualitäten zu überzeugen. Denn Novak möchte den selbsternannten Playboy Mosgöller heute gleich mit mehreren Frauen verkuppeln! Aber es geht einiges schief... Und Harald Mosgöller, von Novak mit Fotos der angekündigten Frauen scharf gemacht, wird immer ungeduldiger: Wo bleiben die Frauen? Es kommt zum Eklat!
