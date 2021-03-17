Staffel 7 Folge 3: Alle wollen MischkaJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 3: Staffel 7 Folge 3: Alle wollen Mischka
Auf geht´s in neue Liebes-Abenteuer! Diesmal lernen Gerhard Klein und Sergej Iwanow neben der schönen Mischka auch weitere Frauen in der Ostslowakei kennen. Und es wird gebaggert und geflirtet was das Zeug hält! Gerhard Klein fühlt sich in der Umgebung der schönen Damen, die die slowakische Agentur organisiert hat, sichtlich wohl und die ersten Schnäpse fließen. Währenddessen ist für Sergej das Treffen mit Reitlehrerin Lenka bereits beendet, bevor es überhaupt richtig angefangen hat... Und dann taucht plötzlich noch ein Nebenbuhler auf: Denn auch Karl Berger hat die Liebesreise gebucht! Er genießt seinen großen Auftritt und selbstbewusst wie immer sieht er sofort seine Chance und nutzt sie: Ein Kompliment jagt das nächste! Beim Kennenlernabend fließt schließlich der Alkohol in Strömen und Klein rechnet sich besonders bei der blonden Mischka große Chancen aus. Dass er seine Finger nicht bei sich behalten kann, stößt Berger sauer auf. Denn auch er hat ein Auge auf die Schönheit geworfen - es kommt zum Eklat! In Wien trifft Harald Mosgöller auf Agenturchef Thomas Maurer und seine Assistentin Iryna. Sie wollen Mosgöller in einem Lokal drei Russinnen vorstellen. Der Start verläuft aber etwas holprig, da Harald sich inzwischen selbst als Playboy bezeichnet und vor den Augen der Damen bereits mit anderen Frauen im Lokal geflirtet hat! Er möchte sich inzwischen mit nichts geringerem als mit "A-Klasse-Frauen" zufriedengeben. Ein Glück, dass eine der Russinnen in sein Schema passt. Doch die 22-Jährige hat studiert und ist aus der "A-Liga" auch eine andere Art der Kommunikation gewohnt als die, die Harald Mosgöller pflegt. Ob das gut geht? Außerdem ist Heinz Novak aus Thailand zurück! Er möchte sich einen Namen als DJ machen, um sich die weiteren Reisen in den Osten - besonders nach Thailand - zu finanzieren. Zu einer seiner Partys hat Novak auch Harald Mosgöller eingeladen, um ihn persönlich kennen zu lernen. Und der selbsternannte Playboy Mosgöller nutzt diese Gelegenheit sofort, um zu zeigen, wie viele Frauen mittlerweile auf ihn fliegen! Doch er kommt nicht bei allen Gästen so gut an, wie er denkt und ein aggressiver Wortwechsel artet in eine Schlägerei aus...
