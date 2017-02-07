Staffel 05 Folge 01 - Das Geschäft mit der Liebe 2017Jetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe Spezial
Folge 1: Staffel 05 Folge 01 - Das Geschäft mit der Liebe 2017
Dem 67-jährigen Heinz Novak macht eine Erkenntnis zu schaffen: "Wenn man älter wird, geht’s nur noch über finanzielle Mittel. Junges Fleisch nimmt sich kein altes Fleisch umsonst." Mit derlei Weisheit bepackt nimmt er den jungen 31-jährigen Maurer Rainer bei seiner nächsten Liebereise unter seine Fittiche. Der Altmeister will dem jungen Burschen zeigen, wie man sich im Osten eine Frau angelt und hat schon bei der Fahrt dorthin jede Menge Tipps parat. Robert Nissel hatte eine finanziell turbulente Zeit hinter sich, zieht gerade mit Frau Julen und Sohn Alexander von der Stadt aufs Land. Er freut sich aufs Leben im Grünen, doch trotz aller positiver Schwingungen traut er den Menschen nicht. Erst kürzlich wurde in sein Auto eingebrochen, weswegen er im neuen Haus acht HD-Kameras installieren lässt, um sicher zu sein. Und ein weiterer Nissel ist in den neuen Folgen zu sehen. Robert Nissels Sohn Andreas hat gerade eine Scheidung hinter sich. Und so kommt es wie es kommen muss – er sucht eine neue Frau. Olga heißt die Angebetete, sie kommt aus Russland und trifft demnächst am Flughafen ein. Er holt sie samt seiner weißrussischen Bekannten Maria, die das Treffen eingefädelt hat, ab.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick