Das Geschäft mit der Liebe Spezial

Staffel 05 Folge 02 - Das Geschäft mit der Liebe 2017

ATVStaffel 5Folge 2vom 14.02.2017
48 Min.Folge vom 14.02.2017Ab 16

Bei einer Liebesreise an die slowakisch-ukrainische Grenze erhoffen Heinz Novak, Rainer Schmidrathner und Stefan Latta, willige Damen, die nur wenig Ansprüche an Männer stellen, kennenzulernen. Helfen soll dabei Lovecoach Robert Nissel, der als umsichtiger Energetiker bei jeder Gelegenheit sein Pendel befragt. Der 39-jährigen Bäuerin Adriana ist ihr Mann abhandengekommen und gemeinsam mit der 31-jährigen Hanka hofft sie nun beim Besuch aus Österreich einen fleißigen, vertrauenswürdigen und tierlieben Mann kennenzulernen. Andreas Nissel, der nach seiner Scheidung auf der Suche nach einer neuen Frau ist, schwebt auf Wolke sieben. Die Weißrussin Olga hat dem 40-Jährigen den Kopf verdreht. Ihn hat Amors Pfeil getroffen, wie siehts bei Olga aus? Auch Gerhard Klein und Chicken Charly haben die richtigen Frauen für sich noch nicht gefunden. Bei einer Aufrisstour durch Wien wird nach Mädels Ausschau gehalten, die für ein schnelles Sexabenteuer zu haben sind. Falls die beiden nicht fündig werden, müssen sie wohl die nächste Liebesreise in die östlichen Nachbarländer antreten. Und es scheint, als könnten sie schon mal die Koffer packen.

