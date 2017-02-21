Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 3vom 21.02.2017
Bereits in der letzten Folge hat sich ein Streit zwischen Rainer und Stefan um die 31-jährige Akademikerin Hanka abgezeichnet. Der arbeitslose Maurer Rainer und der Gastronom Stefan buhlen um die hübsche Slowakin, die sich zwischen Pest und Cholera entscheiden soll. Stefan Latta ist sich sicher, sie will einen älteren, erfahrenen Partner und geht in die Offensive. Der junge Rainer lässt ihn zunächst gewähren, meint, dass Stefan aufgrund der Schnäpse etwas zu viel Selbstvertrauen hat und sieht sich selbst im Vorteil. Mittlerweile lässt der 67-jährige Heinz Novak bei Bäuerin Adriana nichts anbrennen und bittet Lovecoach Nissel bereits seine Zukunft mit der Bäuerin auszupendeln. Doch kaum geht’s raus aus der guten Stube und rein in den Stall, verliert Novak schnell das Interesse. Und als dann im Wirtshaus auch noch die Dorfschönheiten Tina und Domeniqua aufkreuzen, ist es um Novak geschehen.

