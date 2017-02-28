Staffel 05 Folge 04 - Das Geschäft mit der Liebe 2017Jetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe Spezial
Folge 4: Staffel 05 Folge 04 - Das Geschäft mit der Liebe 2017
Bei einer slowakischen Thermalquelle kommen nackte Tatsachen ans Tageslicht. Der 54-Jährige Stefan möchte seinen Mut beweisen und stürzt sich nackt ins Wasser. Sein Plan die Damen zu beeindrucken, geht jedoch nach hinten los. Zwar wird er gelobt, aber sein bestes Stück wird mit einem Fingerdeut nur als "kleiner Mann" abgetan. Die eisigen Temperaturen sind also wenig vorteilhaft, um die Damen von der Manneskraft zu überzeugen. Dennoch hofft er, dass er Domeniqua und Tina heute beide noch aufs Zimmer mitnehmen wird. Heinz Novak versucht die 39-jährige Adriana auf ihrem Hof zu verführen. Später zurück in Wien, wird er sich in einem Strip Club trösten. Denn der Funke ist auch bei ihnen nicht übergesprungen. Überzeugen kann zumindest Rainer. Er landet bei seiner Dorfschönheit Hanka bzw. sie bei ihm im Bett. Die beiden lachen, halten Händchen und träumen schon von der gemeinsamen Zukunft. Doch am Abend müssen sich die beiden voneinander verabschieden. Robert Nissel muss seine Lovecoach-Tätigkeit für eine dringende Angelegenheit unterbrechen. Ein wichtiger Besuch bei seinem Anwalt steht an. Bei den Vorwürfen, die ihm unterstellt werden, hilft selbst seine übersinnliche Kraft nicht mehr aus.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick