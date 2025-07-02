Staffelstart im "Abenteuerland" von "Das große Backen - Die Profis"Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 1: Staffelstart im "Abenteuerland" von "Das große Backen - Die Profis"
122 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 6
Zum Start müssen die Konditor:innen mit ihrem Signature-Dessert überzeugen, bevor in einer Speed-Challenge ihre Fingerfertigkeit beim Modellieren filigraner Figuren gefragt ist. Den Abschluss bildet die Themen-Torte unter dem Motto "Im Abenteuerland", bei der die Profis auf 40x60 cm fantasievolle Welten aus mindestens drei Komponenten erschaffen. Wer mit Handwerkskunst, Kreativität und Nervenstärke punktet, rückt dem Goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld ein Stück näher.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Die Profis
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen