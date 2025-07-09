Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Extravagante Schokokreationen als Kopfbedeckung

SAT.1Staffel 6Folge 2vom 09.07.2025
Folge 2: Extravagante Schokokreationen als Kopfbedeckung

120 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 6

In der zweiten Folge von "Das große Backen - Die Profis" stehen Spontanität und Kreativität im Mittelpunkt. Ohne Vorbereitung und Rezept müssen die KandidatInnen eine elegante Fraisier-Torte mit einer zugelosten Obstsorte kreieren. Anschließend dreht sich alles um Schokolade: Die Teilnehmer entwerfen extravagante Kopfbedeckungen aus temperierter Schokolade. Ein prominenter Gast bewertet und vergibt wertvolle Extrapunkte.

