Große Emotionen im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 5: Große Emotionen im Halbfinale
114 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 6
Im emotionalen Halbfinale warten zwei herausfordernde Aufgaben: Zunächst müssen die Profis zehn elegante Tartelettes ohne Rezept kreieren. Dabei bekommen sie Unterstützung von Familienmitgliedern oder engen Freunden, die in den letzten 30 Minuten komplett das Ruder übernehmen. Beim Bau eines essbaren Gruselschlosses aus Kuvertüre und Teig sind Fantasie, Statik und Detailgenauigkeit gefragt. Nebel und Lichteffekte sind hierbei erlaubt. Wer schafft den Sprung ins Finale?
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Die Profis
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen